TERNI La proposta di Hgm è fuori dai giochi. Il rilancio di Treofan è legato ormai solo al progetto di Stefano Bandecchi. Questo è quanto emerso dall'incontro tra il liquidatore Filippo Varazi, le segreterie regionale e la Rsu di stabilimento che si è tenuto ieri, in presenza, nello stabilimento ternano. Sul tavolo le due offerte per una prima valutazione, in attesa della convocazione al Ministero dello sviluppo economico e del made in Italy fissata per il 13 gennaio. Il progetto in campo, ad oggi, è solo quello del presidente della Ternana nonchè candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. «Il piano Unicusano prevede investimenti per la ripartenza della linea B30 e della laccatrice con la previsione del reimpiego graduale, senza soluzione di continuità, di tutti i lavoratori nel biennio 2023/2024. Inoltre ci sono in ballo progetti di ricerca con l'università, progetti nel campo dell'economia circolare che vanno oltre la produzione del film BOPP Treofan» scrivono in una nota le segreterie territoriali di Filctem Cgil, Femca Umbria e Uiltec Uil. La proposta del colosso delle telecomunicazioni di proprietà dei fratelli Sangiovanni non è più perseguibile. Sarebbe stato giudicato non idoneo da tecnici e avvocati. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel prossimo incontro che si terrà il 9 gennaio tra i rappresentanti di Unicusano, il liquidatore e le segreterie nazionali e regionali dei sindacati. «Non ci bastano i titoli, seppur condivisibili - aggiungono i sindacati - il piano andrà analizzato nel dettaglio con le federazioni nazionali dei sindacali di categoria, con la regia del Ministero e delle Istituzioni a tutela del percorso che dovrà garantire al massimo i lavoratori. Non basta che Jindal dia disponibilità a cedere gli impianti e gli stabili ma dovrà fare i conti anche con i problemi che i lavoratori hanno vissuto da oltre due anni a questa parte». Nel suo messaggio di fine anno, Bandecchi aveva parlato a grandi linee del suo dossier da 80 pagine anticipando che oltre alla ripresa delle attività tradizionali, «i rotoloni» l'idea per il sito produttivo ternano è legata alla possibilità di «prodotti completamente nuovi che porterebbero Terni ad un alto livello internazionale» oltre che alla produzione di «droni» e altri «sviluppi chimici». Oltre alla ripartenza graduale degli impianti esistenti e cioè delle tre linee produttive, quindi, si prospetta la possibilità di implementare altri progetti tra cui un grande centro di ricerca chimica e di ingegneria industriale, oltre allo sviluppo di nuove tecnologie verso l'idrogeno. Una proposta che Bandecchi ha definito senza mezzi termini «imbattibile» .