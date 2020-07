Treofan: Formica della Cgil mette in guardia: “In gioco c’è l’intera chimica ternana”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Ieri, con la dichiarazione di sciopero di tutto il Polo Chimico di Terni, viene attestato e ribadito anche con fatti concreti che il sito di Treofan è fondamentale per la tenuta del polo, delle altre aziende presenti al suo interno e di tutto l’indotto". Lo afferma in una nota Marianna Formica, segretaria generale della Filctem Cgil di Terni."Istituzioni e forze politiche devono avere ben chiaro che un risultato non positivo sulla vertenza Treofan segnerebbe il destino della chimica ternana e umbra - continua Formica - proprio per questo, ora, tutti devono prendersi le proprie responsabilità e lavorare fattivamente affinché venga garantita, in un modo o nell'altro, la continuità produttiva della fabbrica che vanta importanti competenze e professionalità, fattori che hanno reso il marchio Treofan un'eccellenza nel settore ed una garanzia per i clienti”.“Ricordo che il primo metro di film è stato prodotto proprio a Terni - conclude Formica - Chiediamo interventi e supporti da parte della Confindustria Umbria, dei Parlamentari umbri, delle istituzioni a tutti i livelli: Comune di Terni, Regione Umbria e MiSE; solo un operato sinergico garantirà la tenuta del sito dando certezze ai lavoratori e alle loro famiglie”.