Treofan: convocazione a sorpresa da parte della sottosegretaria Todde

Il Ministero dell’Industria ha convocato i segretari provinciali dei chimici per domani mattina, sabato 7 novembre per discutere ancora della chiusura e del salvataggio della Treofan Terni. Una convocazione a sorpresa, sempre in teleconferenza, sia chiaro, che però fa prevedere novità sullo scenario di una vertenza che si era inabissata solo qualche ora fa dopo un’agonia durata una intera estate. I tre sindacati sono sicuri di aver convinto la sottosegretaria Alessandra Todde della bontà delle loro argomentazioni. Ci saranno da confermare, o smentire, anche le voci che parlano di un interessamento di una società che sino ad ora è stata una concorrente accanita e che al momento vede nuove prospettive di sviluppo. Alessandra Todde dovrà specificare anche questa indiscrezione oltre a portare sul tavolo le novità che ha acquisito nelle ultime ore. C’è anche la possibilità che per cercare un nuovo compratore la Jindal si approcci in maniera meno drastica al problema della dismissione. Ma di tutto questo si parlerà attraverso i monitor del sindacato e della sottosegretaria del Mise.

