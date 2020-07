Treofan: ancora nessuna risposta dalla direzione. Si fermano alcune macchine delle linee. Preoccupazione dei lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’accordo al Mi.S.E. prevedeva una risposta entro qualche giorno. Invece nessuna notizia da parte dell’amministratore della Treofan di Terni Manfred Kaufmann, che è ancora in collegamento coi propri legali per esaminare l’ambiziosa proposta fornita dalla Rsu sul tavolo ministeriale. Intanto però, con grande preoccupazione dei lavoratori è stata fermata una prima macchina di produzione, ieri; domani se ne fermerà un’altra ed alla fine della settimana, per manutenzione, si girerà l’interruttore di stop della laccatrice. Un caso? Oppure una strategia volta ad indebolire la forza della fabbrica? Alla Treofan rimangono in attesa che il Ministero dell’Industria e dello Sviluppo economico convochi le parti per la riunione finale, quella che dovrà decidere se mai vi sarà un futuro per la fabbrica ternana. Intanto si fa strada anche l'idea di richiedere il blocco di qualsiasi agevolazione per lo stabilimento "fratello" di Brindisi in modo da mettere le due fabbriche sullo stesso piano.