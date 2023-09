Treofan, al via la reindustrializzazione, Femca Cisl: «Occhi sulla due diligence e rilancio del polo chimico di Terni»

«Massima attenzione alla fase di due diligence e al rilancio del polo chimico di Terni». Così la segretaria nazionale di Femca Cisl, Nora Garofalo, dopo la firma dell'accordo preliminare tra Jindal e Visopack per la cessione dei macchinari e la ripartenza della produzione di film in polipropilene. La reindustrializzazione di Treofan entra nel vivo con l'incontro in programma mercoledì 6 settembre promosso dal liquidatore Filippo Varazi tra l'amministratore delegato del gruppo polacco, Michael Yanovski, con istituzioni, sindacati e lavoratori.



«E' importante che la trattativa sia definitivamente condotta in porto - dice Garofalo - siamo pronti ad affrontare il successivo passaggio che vedrà il trasferimento dei lavoratori alla nuova impresa». In attesa di conoscere i dettagli del piano industriale, Visopack punta alla ripartenza dei macchinari per la produzione di film in polipropilene con la riassunzione dei 93 lavoratori rimasti oggetto della vertenza. Ma non è escluso il ricorso ad un nuovo periodo di cassa integrazione per gestire il tempo della manutenzione straordinaria e una contrattazione sui salari da calmierare in attesa che riprenda la produzione.



«L'accordo, dopo svariati annunci caduti nel vuoto, consentirà di proseguire il confronto e chiudere definitivamente la vertenza sullo stabilimento - prosegue la segretaria nazionale di Femca Cisl - ma il percorso è ancora lungo e difficile. La Femca Cisl si impegnerà per contrattare le condizioni di rientro in fabbrica dei circa novanta lavoratori coinvolti nella vicenda. Con il riavvio delle linee di produzione eviteremo che le competenze, che hanno fatto di Terni una fabbrica di assoluta eccellenza nella produzione di film in polipropilene, vengano disperse. Il fatto che le linee gradualmente verranno rimesse in marcia è importante anche per la tenuta dell'intero polo chimico ternano».



All'interno del sito sono infatti operative aziende come Beaulieu, leader nella produzione di fiocco polipropilenico, e Novamont che è stata recentemente acquisita da Versalis ed è attualmente in attesa del nullaosta dell'antitrust per iniziare ad operare sotto la gestione della controllata Eni. Il rilancio di Treofan produrrà inoltre un'importante accelerazione sull'impiego dei fondi del Pnrr di cui dispone l'Università di Perugia e destinati alla nascita di un polo per l'innovazione focalizzato su ricerca e sviluppo. «Fondi che potranno essere impiegati all'interno del polo chimico e, insieme agli altri fondi europei e locali, serviranno per rafforzarlo. Nonostante i problemi di questi anni il sito di Terni è ancora in grado di proiettarsi verso un futuro fatto di sostenibilità e innovazione» conclude.