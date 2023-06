Detriti dalla scarpata a Giuncano, sospesa la circolazione dei treni

La circolazione ferroviaria è stata sospesa intorno intornio alle 16 tra Terni e Giuncano per la presenza di detriti sulla linea dovuti alle condizioni meteo. E' stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. InterCity e Regionali possono subire ritardi. a,Trenitalia ha attivato i bus sostitutivi tra Terni e Spoleto per bypassare l'interruzione della linea ferroviaria. Sono già intervenute le squadre dei tecnici di rete Ferroviaria Italiana per verificare la situazione.