Trekking, territorio, ed eccellenze: Foligno diventa laboratorio di collaborazione e di buone pratiche

FOLIGNO - La carica dei 150 alla scoperta della collina dell’olio. Quella di ieri è stata una domenica baciata dal sole, solare e allegra che ha fatto da sfondo ad un esempio di buone pratiche di collaborazione tra diverse realtà del territorio di Foligno accomunate dalla voglia di collaborare per far conoscere e farsi conoscere. È nata così l’esperienza vissuta ieri che ha messo insieme, ciascuno per le rispettive competenze la Comunanza Agraria di Sant’Eraclio, guidata dal presidente Mauro Marchionni e la Valle Umbra Trekking con il presidente Carlo Valentini in prima linea. Fulcro dell’appuntamento è stata un trekking per tutti tra gli olivi che, partendo da Sant’Eraclio, ha accompagnato i 150 partecipanti a scoprire o rivedere perle come Santo Stefano dei Piccioni, Cancellara e Scandolaro solo per citarne alcune. Il tutto nel segno della collaborazione reciproca toccando i luoghi di questo scampolo di territorio e una sua eccellenza, appunto l’olio d’oliva. E non vanno dimenticati, in un contesto di servizio nel senso più puro del termine, anche i volontari che hanno dato supporto all’evento come il maestro del braciere Roberto “Daffy” Sebastiani, Gabriele Finamondi e Roberto Mosconi e con loro tantissimi altri che si sono messi a disposizione della comunità e del territorio. “Abbiamo pensato – ha detto il presidente Marchionni – ad un appuntamento che servisse a far conoscere di più e meglio Sant’Eraclio, il suo territorio, le sue eccellenze e su tutti l’olio extravergine d’oliva. Ci siamo messi a disposizione dando supporto logistico e predisponendo lo spuntino a base di bruschetta con olio nuovo messo a disposizione dai frantoi del territorio Petesse, Costarelli, Franquillo, Il Castello, Metelli e panini con la salsiccia arrosto. L’obiettivo, che è stato pienamente raggiunto, è stato quello di amplificare la conoscenza di Sant’Eraclio. Voglio ringraziare la Valle Umbra Trekking per questa preziosa collaborazione che è il primo di una serie di passi e di iniziative che potremo sicuramente continuare a fare insieme”. “Abbiamo trovato – dice il presidente Valentini – un ambiente accogliente e un contesto che ci ha facilitato nell’ottica della collaborazione e del servizio. E siamo soddisfattissimi per questa collaborazione nata con la Comunanza Agraria. Gestire una camminata come quella di ieri con 150 partecipanti non è cosa semplice perché si devono mixare, nell’ottica di andare al passo di tutti, le esperienze di chi ha già la pratica del trekking e chi vive questa esperienza per la prima volta. Tutto è riuscito bene e con soddisfazione e voglio ringraziare anche i nostri accompagnatori che hanno guidato sapientemente l’uscita”.