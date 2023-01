Capitale italiana della cultura 2025, tre umbre in corsa: Assisi, Orvieto e Spoleto

PERUGIA - Tre umbre in finale. La giuria per la selezione della “Capitale italiana della cultura 2025” ha individuato i 10

progetti finalisti e nella top-ten figurano tre umbre, ci sono: Agrigento, Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio (in provincia di Viterbo), Monte Sant'Angelo (Foggia), Orvieto, Pescina (L'Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto. Oral e singole proposte saranno illustrate alla giuria nel corso di audizioni pubbliche, così come previsto dal bando, che si svolgeranno in presenza nei giorni 20 e 21 marzo, a Roma, nella sede centrale del ministero della Cultura.

«Complimenti alle tre città umbre tra le dieci finaliste per “Capitale italiana della culturà 2025” - rimarca in una nota il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi - sarebbe un grande orgoglio che una delle tre si aggiudicasse il titolo, ne

gioverebbe l'intera regione sotto ogni profilo, a iniziare da quello turistico e promozionale. Sarebbe il giusto coronamento per la nuova fase turistica che sta vivendo l' Umbria, sempre più cuore pulsante del nostro Paese e meta ambita dai turisti stranieri»