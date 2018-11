"Tre omofobi a Terni", su Facebook post choc con il senatore della Lega Pillon e il sindaco di Terni

Ultimo aggiornamento: 23:14

TERNI - La foto compare poco dopo le 20 sul profilo facebook del consigliere comunale, Devid Maggiora.Accanto a lui in primo piano il sindaco di Terni, Leonardo Latini e Simone Pillon, senatore della lega, uno degli animatori del Family Day, tra quelli che ha consigliato il comizio con il rosario a Salvini. Sullo sfondo un locale del centro, a commento dell'immagine la scritta "tre omofobi a Terni" che scatena una serie di commenti. Non tutti positivi.Pochi minuti dopo il post del consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiletti: "Caro Leonardo Latini sindaco di Terni, caro Devid Maggiora, sapete che non sono un bacchettone, ma scherzare sull'omofobia, che ogni anno miete tante, troppe vittime, soprattutto fra i giovani, non è per niente divertente. Immagino che voi siate convinti di non essere omofobi. Allora perché il Comune di Terni non ha firmato il protocollo regionale contro la omotransfobia?"Tanti i commenti, alcuni di sostegno all'immagine che inneggia all'omofobia. Qualcuno fa i complimenti a tutti sottolineando che "il vento finalmente è cambiato". Qualche altro si augura sia uno scherzo. "Ma certo che scherzo", si affretta a precisare Devid Maggiora.