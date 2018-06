PERUGIA - Oltre sette chilometri di code: quelli calcolati nel momento massimo di ingorgo sul Raccordo, a causa di tre incidenti nel breve volgere di pochi minuti che hanno reso sul fronte della viabilità letteralmente drammatico il traffico del venerdì pomeriggio. Un traffico che, come spesso accade nel fine settimana e nelle giornate di festa, intorno alle 19 diventa particolarmente sostenuto.



I tre incidenti si sono verificati sul Raccordo, lungo la stessa direzione (e cioè in uscita dal capoluogo) e a pochi chilometri di distanza: gli agenti della polizia stradale sono dovuti intervenire a Madonna Alta, San Faustino e Ponte San Giovanni. In tutti e tre i casi si è trattato di tamponamenti. Nessuna delle persone rimaste coinvolte avrebbe riportato ferite particolarmente gravi, ma moltissimi automobilisti sono stati costretti a restare in fila per molto tempo.

Venerd├Č 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA