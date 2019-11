© RIPRODUZIONE RISERVATA

TODI - La Stagione di Prosa 2019/2020 del Teatro Comunale di Todi è ai nastri di partenza e martedì 5 novembre è la data di inaugurazione ufficiale. «Un’emozionante stagione teatrale» l’aveva definita il sindacodurante la conferenza stampa di presentazione e la collaborazione con il Teatro Stabile dell'Umbria lo conferma:e le nuove produzioni del TSU daranno vita ad una ricca Stagione con dieci spettacoli, tre esclusive regionali, un’anteprima nazionale e una compagnia internazionale. Si inizierà martedì con la co-produzione dello Stabile, “Si nota all’imbrunire” di, con uno straordinarioche ha già convinto al debutto sul palco del Teatro Morlacchi di Perugia. Domenica 17 novembre un altro spettacolo firmato TSU nonché un evento per l’intera comunità: dopo il debutto al Festival Internazionale della Creazione Contemporanea a Torino e gli applausi al Festival Roma Europa,porta nella sua città natale “Commedia con schianto”, satira sul sistema teatrale, sugli artisti e sulle debolezze dell’essere umano. In scena. Domenica 24 novembre,con uno straordinario cast di attori formato dapresenterà “L’anfitrione”, testo diispirato alla vicenda drammaturgica che ha attraversato i secoli. L’altalenarsi tra verità e inganno, intesi e malintesi, genera situazioni comiche e bizzarre che fanno da specchio alle sempre più grottesche e disorientanti vicende del nostro presente.Sabato 7 dicembreproporranno, in anteprima nazionale a Todi, “Il cielo sopra il letto”: un testo pluripremiato dello sceneggiatore e regista di culto britannico, che racconta la lancinante disputa sia amorosa e civile tra un uomo e la sua ex-amante. Dieci giorni dopo, martedì 17, in esclusiva regionale al Comunale sarà la volta di “Misantropo”, opera diche verrà interpretata da due attori molto amati dal pubblico come. L’aspetto privato, in questo capolavoro sempre in equilibrio tra commedia e tragedia, è importante sia dal punto di vista teatrale che sociale, perché ne evidenzia il fattore umano e dalla corte del Re Sole lo porta dritto a noi. Sarà poi la volta dello spettacolo “Il costruttore Solness” con la regia di, in programma mercoledì 15 gennaio. Nei panni del protagonista uno straordinario, seduttore e manipolatore terrorizzato dalla giovinezza che avanza ma ancora più dalla vecchiaia., sabato 8 febbraio, presenteranno “Pesce d’aprile”, ispirato a un’esperienza di vita reale è il racconto di un grande amore che la malattia ha reso ancora più grande. Toccherà ail 28 febbraio, con lo spettacolo di “radioteatro” sull’epopea di Achille dal titolo “La vendetta, la pietà”: una modalità decisamente originale di entrare nella leggendaria e sempre attuale Iliade di Omero, tra parole antiche e suoni capaci di evocare immagini tridimensionali del tutto realistiche. Il 18 marzo direttamente dal Canada, in esclusiva regionale a Todi, la spettacolare perfomance “Machine de cinque” dell’omonima compagnia di nouveau cirque di Quebec City con giocolieri, acrobati e un percussionista, tutti talenti nati nell’ambito del Cirque du Soleil. Uno spettacolo energico, audace, in costante bilico fra comicità e poesia. La Stagione si chiuderà il 5 aprile con un’altra produzione del Teatro Stabile dell’Umbria, “Le affinità elettive” dicon gli attori