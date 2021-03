Tre coppie di cigni in cerca di un posto dove poter nidificare Gli abitanti:«Non fate loro del male»

Si erano fatti vedere sul lago di Piediluco l'estate scorsa, adesso sono ritornati a scorazzare sotto il paese, curiosi di tanta attenzione. Con grande sorpresa la coppia di cigli dell'anno scorso ha fatto amicizia con altre due coppie della stessa specie.

In tutto sei uccelli acquatici che hanno cominciato ad incuriorsi girare per lo specchio d'acqua, forse alla ricerca di un anfratto per depositare le uova. Con molta probabilità le tre coppie depositeranno le uova proprio in qualche punto della riva , ovviamente fuori da occhi indiscreti.

Chissà, forse sceglieranno per la loro nidificazione qualche posto all'interno del cannetto o, più semplicemente, sotto l'abitato, visto che ancora ci sono delle piante galleggianti che possono nasconderli alla vista. Il loro arrivo è stato subito notato dai turisti domenicali. Loro, i cigni, dal lungo collo hanno accolto tutte queste attenzioni anche da parte degli abitanti, senza alcuna paura, quasi fossero da sempre sul lago. Nessuno è in grado di dire da dove provengono o se qualcuno l'abbia portati sul lago. La prima ipotesi è quella che possano arrivare magari da qualche laghetto del Reatino dove la prima coppia si è portata dietro le altre due, trovando nel bacino lacustre l'habitat naturale. Adesso la speranza di tutti che non si faccia loro del male. Il loro portamento reale, non fa invidia alle folaghe, anch'esse in cerca di un posto dove nidificare. I cigni hanno fatto già amicizia con loro ed anche con le altre anatre. Quei sei grandi corpi bianchi che scivolano sulle acque quasi sfiorandola rappresenta il più bel segnale per la prossima stagione estiva.

