TERNI - Si è fatto spedire tre chili di droga tra marijuana, ecstasy e hascisc ma il pacco è stato intercettato dalla guardia di finanza di Perugia e il trafficante è stato arrestato.



In manette, rinchiuso nel carcere di Sabbione, un bulgaro che vive a Terni e che è accusato di traffico internazionale di droga.



Con la droga sequestrata sarebbero state spacciate 24 mila dosi, per un incasso di 160 mila euro ma – spiega una nota delle fiamme gialle ternane - quel carico "era molto pericoloso in quanto era molto elevata la dose di ecstasy, droga pesante con effetti psico-attivi, di largo consumo tra gli adolescenti". © RIPRODUZIONE RISERVATA