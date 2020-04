Agenzia regionale del trasporto pubblico locale, il Comune di Terni muove i primi passi. L'operazione entrerà nel vivo il 5 aprile, quando il Consiglio comunale di Terni tornerà a riunirsi, da remoto, per la prima volta da quando è esplosa l'emergenza Covid-19. «Non ci sarà nessuna cessione di quote», spiega l'assessore al bilancio Orlando Masselli. In un primo momento, infatti, si era parlato di alienazione delle quote dell'ex Atc, partecipata del trasporto pubblico locale in liquidazione di cui Palazzo Spada è socio insieme ad altri comuni della provincia di Terni. «Con il voto del consiglio comunale di Terni - spiega Masselli - si autorizzerà l'Atc a confluire nel nuovo soggetto che sarà creato dalla Regione per il trasporto pubblico locale». L'Agenzia regionale avrà anche il compito di organizzare e pianificare le linee degli autobus nei vari comuni dell'Umbria, non si occuperà dunque solo della gestione. Questo vuol dire che orari, fermate e tratte degli autobus saranno organizzati, anche a Terni, dall'Agenzia regionale del trasporto pubblico locale. ​

