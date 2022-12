Trasporto pubblico locale, Tesei e Melasecche: «Da problema a opportunità»

PERUGIA - Chiusa la partita dei debiti, la giunta regionale pianifica il futuro del trasporto pubblico regionale. L'assessore regionale Enrico Melasecche fa il punto: sistemato il piano di rientro con le banche «ora si sta continuando ad eliminare i debiti e allo stesso tempo ad acquisire i crediti». Ammontano a 14 milioni di euro le risorse che entreranno nelle casse di Umbria Mobilità, dopo la delibera al pagamento da parte del Comune di Roma. E il 2023 sarà l'anno della gara ad evidenza europea per l'affidamento dei servizi «che trasformerà il trasporto pubblico locale dell' Umbria da un problema storico ad una opportunità». I prossimi mesi segneranno anche una nuova immagine coordinata, un nuovo sito, nuove tecnologie anche con App rivolta agli utenti e nuovi autobus elettrici (in dirittura di arrivo ce ne sono al momento 19) per andare poi verso il rinnovo e ammodernamento completo nel giro di pochi anni di tutto il parco rotante. E il Frecciarossa Perugia-Milano-Torino proseguirà almeno fino al 2024.