Trasporti, arriva la mannaia: ecco cosa cambia a Orvieto. E BusItalia ricorre al Tar sulla gestione della funicolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Mannaia sul trasporto pubblico locale. Pubblicati da BusItalia i nuovi orari in vigore a partire da domenica 7 luglio e fino al 10 settembre che tengono conto dei tagli imposti dalla Regione ai Comuni per far fronte al pesante disavanzo di circa 16 milioni di euro nella gestione del servizio. Complessivamente in Umbria, per i prossimi due mesi, sono stati tagliati un milione e 350mila chilometri di corse per far tornare i conti, un valore stimato di oltre 3 milioni di euro. Per quanto riguarda Orvieto la “sforbiciata” è di 17mila chilometri per un valore economico che si aggira intorno ai 50mila euro. Nel dettaglio, confrontando il nuovo orario con quello in vigore fino a sabato, i tagli a Orvieto per quanto riguarda il trasporto urbano interessano la linea A (piazza Cahen-piazza Duomo) che sarà attiva solo fino alle 13 mentre la linea B (La Svolta-Ospedale-Stazione-Sferracavallo-Cimitero-piazza Repubblica) cesserà le corse alle 14. Invariati gli orari della circolare C che peraltro è gratuita per i residenti e funge da navetta per collegare il parcheggio dell’ex caserma Piave al cuore del centro storico. Salta la corsa delle 7.05 sulla linea 1 (piazza XXIX Marzo-piazza Duomo-piazza Cahen-stazione), quattro corse in meno anche per la linea 5 (stazione-cimitero) e per la linea 8 (A1-stazione). Salvate le corse per le frazioni che nella prima proposta formulata da BusItalia prevedeva la soppressione di tutte le linee. Pesanti i tagli sul trasporto extraurbano : soppresse le linee Orvieto-Amelia, Izzalini-Civitella del Lago-Orvieto (e ritorno), Todi-Prodo-Orvieto (e ritorno), Allerona-Orvieto (e ritorno) e Orvieto-Porano (e ritorno).«Subiamo tagli che riteniamo inaccettabili per quantità e per la tempistica che non consente alternative» aveva già commentato nei giorni scorsi il sindaco Roberta Tardani ora alle prese con un'altra "grana" sul fronte trasporti. BusItalia ha infatti impugnato di fronte al Tar dell'Umbria la delibera con la quale la precedente Giunta aveva deciso di riprendere la gestione diretta della funicolare. L’azienda di trasporti, per la quale l’atto avrebbe profili di illegittimità, ha chiesto anche la sospensiva del provvedimento, richiesta sulla quale i giudici amministrativi dovranno pronunciarsi a stretto giro. Un problema almeno dal punto di vista del bilancio visto che nella manovra di previsione erano stati inseriti dalla precedente amministrazione 170mila euro di utili che, a regime dal prossimo anno, sarebbero dovuti diventare circa 500mila. Nella migliore delle ipotesi le cifre per l’anno in corso dovranno essere riviste considerato che nel cronoprogramma era previsto che la gestione diretta partisse da settembre ma con l’attesa della pronuncia del Tar i tempi per l’eventuale riorganizzazione del servizio sono destinati a dilatarsi. «Se sarà possibile e conveniente riprendere la gestione diretta della funicolare sarà un nostro obiettivo - dice il sindaco Tardani - ma al momento si tratta di una scelta fatta a fine mandato non con cognizione di causa rischiando di aver impegnato in bilancio cifre non realmente disponibili».