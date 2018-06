di Michele Bellucci

L'area del Lago Trasimeno continua a puntare sull'enogastronomia per favorire il turismo e si appresta a vivere un intenso weekend d'inizio estate con la prima edizione del Trasimeno Rosè Festival. Sabato 23 giugno, in corrispondenza con la terza edizione della Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia, oltre trenta ristoranti in varie località affacciate sul lago umbro offriranno calici di rosé e menù a tema proponendo in degustazione i rosati del Consorzio Tutela Vini Trasimeno. Saranno infatti le cantine aderenti al Consorzio a promuovere l'iniziativa, fornendo agli esercizi coinvolti le proprie bottiglie mentre i ristoratori proporranno pietanze speciali con prodotti del territorio che ben si abbinano a questi vini.



Un'occasione a dir poco ghiotta per approfondire la conoscenza con i vitigni autoctoni, a partire dal Gamay del Trasimeno che sta facendo parlare di sé a livello internazionale. Solo poche settimane fa durante la sesta edizione del prestigioso "Grenaches du Monde", che si svolge a Gandesa in Spagna, ben tre medaglie d'oro sono state assegnate ad altrettante etichette del territorio: Duca della Corgna con Etichetta Bianca 2016, la cantina Il Poggio con Legamè 2015 e Madrevite con C'osa 2016. Un risultato decisamente importante, considerando che i vini in concorso, provenienti da tutto il mondo, quest'anno erano 839 (153 quelli italiani) e che sono stati giudicati da 15 giurie internazionali. Le uve del Gamay sono particolarmente vocate alla produzione di rosè, tanto che nel disciplinare della DOC Trasimeno verrà presto inserita la possibilità di vinificare in rosato con tali uve. Una varietà imparentata alla Garnacha spagnola, al Cannonau sardo e al Tai Rosso dei Colli Berici, che nell'area del Trasimeno mostra di aver trovato un terroir ideale capace di dare risultati eccellenti.



Oltre al vino, il 23 giugno nell'area del Trasimeno come in circa 200 altre località italiane si festeggia l'amore nella Notte dei Borghi più belli d'Italia: borghi a lume di candela, menù a tema con un dessert creato appositamente per l'occasione, visite guidate, concerti, mostre, spettacoli teatrali, fuochi pirotecnici e bacio di mezzanotte saranno alcune delle iniziative. Una combinazione non certo casuale che promette di regalare emozioni a quanti vorranno trascorrere una serata decisamente diversa in un contesto davvero unico: «Il Trasimeno Rosè Festival - spiega Emanuele Bizzi, presidente del Consorzio Tutela Vini Trasimeno - è un modo per avvicinare il pubblico ai meravigliosi rosé che la nostra terra sa regalare. Un vino informale, ottimo per gli aperitivi con gli amici e che si abbina perfettamente ai piatti con il pesce di lago tipici di questa zona. Un vino rosa come i tramonti che colorano il Trasimeno nelle serate estive».

