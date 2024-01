Lunedì 22 Gennaio 2024, 11:48

VALFABBRICA L’ultimo saluto a Claudio Martinelli ha visto questa mattina gremita la chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, con la comunità di Valfabbrica che si è raccolta anche all'esterno nella commozione per congedare il sessantatreenne pensionato, di origini eugubine della zona di San Martino in Colle, che nel primo pomeriggio di martedì scorso ha perso la vita in un incidente sulla superstrada Perugia-Ancona tra Casacastalda e Valfabbrica, in un tratto della galleria Picchiarella dove c’è una leggera semicurva prima del lungo rettilineo.

La salma è stata consegnata ai familiari dopo l’autopsia eseguita all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia venerdì scorso. Il sindaco Enrico Bacoccoli ha proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino, facendosi interprete del cordoglio della collettività dopo la tragedia che ha profondamente scosso l’ambiente nello stringersi al dolore dei familiari.

A livello di indagini, la polizia stradale ha visionato le immagini delle telecamere installate nei pressi della galleria dov’è avvenuto lo scontro frontale. La Fiat Panda guidata da Martinelli proveniva da Valfabbrica, transitando nel tratto della statale numero 318 interessato dai lavori di realizzazione della seconda galleria parallela. Secondo una sommaria ricostruzione, l’Audi era condotta da un uomo di 58 anni con al fianco uno di 72, entrambi di fuori regione e ricorsi alle cure dei sanitari del nosocomio perugino senza particolari conseguenze, e avrebbe invaso la corsia opposta in fase di sorpasso, piombando addosso al Martinelli che, è stato accertato, stava rientrando da Gubbio dove si era recato a trovare la madre per fare ritorno a casa.

Lo scontro è stato violentissimo e il pensionato è morto sul colpo. Il cinquantottenne risulta iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e le verifiche in corso sono volte a stabilire le eventuali responsabilità cercando di ricostruire minuziosamente la precisa dinamica del tragico sinistro. Si è riaperto in queste ore il dibattito sulla sicurezza della superstrada nei tratti in cui si passa da quattro a due corsie per i lavori infiniti e i pochi deterrenti per scoraggiare eventuali comportamenti azzardati.