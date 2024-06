Tragedia a Passignano, la strada killer: Emanuele muore in moto sulla statale dove alla stesso modo è deceduto Matteo

PERUGIA - Si chiamava Emanuele Picchio, aveva 47 anni ed è il terzo morto stradale che il Trasimeno piange in soli otto giorni. Ucciso ieri da uno scontro con un'auto a Passignano lungo la strada statale 75, a poche centinaia di metri rispetto a dove la scorsa settimana è deceduto Matteo Scopaioli. Due venerdì neri sulle strade del lago, a cui si aggiunge il dolore per la morte di Valerio Spanu, l'ex consigliere comunale di Panicale deceduto a Fabriano il 30 maggio.

E proprio poco dopo la fine dei funerali di Scopaioli, intorno alle 16, Picchio ha finito il suo ultimo giro in moto nello scontro fatale con un'autovettura. Secondo la prima ricostruzione, il 47enne – residente a Tuoro sul Trasimeno proprio come Matteo – era a bordo della sua amatissima moto nei pressi della zona industriale di Passignano, quando all'altezza di un incrocio si è scontrato con l'auto pronta a immettersi sulla strada statale del Trasimeno. Lo schianto è stato violentissimo e Picchio è morto sul colpo per le lesioni riportate. Inutile l'arrivo dei soccorsi, con il 118 arrivato sul luogo dell'incidente e addirittura l'elisoccorso Nibbio atterrato in pochi minuti ma ripartito vuoto: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In tanti, compreso il sindaco Sandro Pasquali, hanno visto l'arrivo dell'elicottero e hanno pregato ci fossero speranze per il motociclista, ma purtroppo è risultato tutto vano.

La macchina risulta condotta invece da un 25enne di Passignano che per fortuna è uscito illeso dall'abitacolo, ovviamente sotto choc per quanto accaduto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Città della Pieve, diretti dal capitano Luca Battistella, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Come da prassi, aperto un fascicolo per omicidio stradale, anche a tutela dell'altra persona coinvolta nello scontro.

Emanuele Picchio, ex guardia giurata, lascia una compagna e un figlio piccolo, con le due comunità lacustri di nuovo sconvolte da tutto questo sangue sulle strade.