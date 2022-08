Tragedia a Osarella di Orvieto. Donna trovata morta in casa, indagini in corso

Tragedia nella frazione di Osarella di Orvieto. Nelle prime del ore del mattino di lunedì 22 agosto, una donna è stata trovata morta all'interno della propria abitazione.

Secondo quanto si apprende, la donna, di cui non si avevano notizie da un paio di giorni, sarebbe stata trovata priva di vita accanto a un forno a legna, di qui una prima ipotesi di morte per esalazioni da monossido di carbonio.

Sul fatto indagano i Carabinieri della Compagnia di Orvieto coordinati dalla Procura della Repubblica di Terni, non si hanno tuttavia ancora conferme sulla disposizione o meno, da parte del magistrato di turno, dell'esame autoptico da eseguirsi sulla salma. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constare il decesso della donna, anche i Vigili del Fuoco di Orvieto chiamati a partecipare alle ricerche.

(notizia in aggioramento)