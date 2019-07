Ultimo aggiornamento: 11:54

SPOLETO - Sono fissati per mercoledì alle 11, nella chiesa di Santa Rita, i funerali di Matteo Ubaldi, il diciannovenne morto a Scalo di Furno, nella zona di Porto Cesareo (Lecce), dopo essere stato inghiottito dal mare in burrasca, domenica pomeriggio. Spoleto è in lutto per la morte del giovane che aveva appena terminato gli studi al Liceo Artistico e che viene descritto da tutti come “dolcissimo, sensibile e molto educato”. A esprimere il cordoglio della comunità, martedì è intervenuto anche il sindaco Umberto De Augustinis che ha parlato di “disgrazia terribile, che ci addolora enormemente, perché sapere di una vita spezzata drammaticamente in così giovane età lascia impietriti, distrutti. Vogliamo che la famiglia sappia che le siamo vicini, che la mamma, il papà, il fratello e i familiari di Matteo sono nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Li abbracciamo e ci stringiamo a loro in questo momento di dolore”. Lunedì era stato il sindaco di Porto Cesareo, Salvatore Albano, ad esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia umbria, parlando di “tragedia immane che segna tutta la comunità di Porto Cesareo”. Anche i ragazzi della pastorale giovanile di Spoleto-Norcia hanno ricordarono Matteo: “Tutti i ragazzi della pastorale Giovanile Spoleto Norcia sono vicini alla famiglia del caro Matteo...un amico sempre sorridente e pieno di vita. Da anni oramai frequentava i nostri gruppi per giovani e tutti inevitabilmente gli volevamo bene come un fratello, ora è difficile e fa male pensare che non ti vedremo più in giro per le sale del centro giovanile...Ciao Matteo, ti porteremo sempre nei nostri cuori...Ti auguriamo buon viaggio”.