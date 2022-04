Tragedia in Giordania: comitiva umbra coinvolta in un incidente stradale. Ragazza perde la vita

PERUGIA – Tragedia in Giordania nel tardo pomeriggio di venerdì. Per cause in fase di chiarimento si sarebbe verificato un incidente stradale dove è rimasta coinvolta una comitiva proveniente dall’Umbria e che in quella terra stava trascorrendo una vacanza. Una persona, si tratterebbe di una ragazza, avrebbe perso la vita. Non si conosce ancora la sua identità e nemmeno sono ancora note le condizioni delle altre persone che erano con lei. Tutta ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.