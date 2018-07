ACQUASPARTA Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente stradale in seguito al quale è morto un sedicenne di Acquasparta, Roberto Albanucci. Lo studente è morto nella notte dopo essere stato investito dallo scooter condotto da un amico, anche lui minorenne. S econdo una prima ricostruzione dei carabinieri il ragazzo si sarebbe sdraiato sulla carreggiata per filmare con il cellulare il passaggio del coetaneo che l'avrebbe però accidentalmente travolto. I due - in base a quanto accertato finora - sono giunti insieme sul luogo dell'incidente in scooter. Il sedicenne sarebbe quindi sceso, si sarebbe sdraiato e avrebbe realizzato il video del passaggio su un rettilineo, venendo però travolto. È quindi morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Vani i tentativi di soccorso da parte del 118. I carabinieri hanno raccolto - secondo quanto si apprende - le testimonianze di alcuni amici dei due ragazzi, che avrebbero confermato la ricostruzione, essendo a conoscenza del gioco ideato dal gruppo.E' accaduto lungo la variante che collega Acquasparta a Montecastrilli. Il padre è il titolare di un bar che si trova al centro di Acquasparta .

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



