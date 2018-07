ACQUASPARTA Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire la dinamica dell'incidente stradale in seguito al quale è morto un sedicenne di Acquasparta, Roberto Albanucci. In sella ad uno scooter ieri sera intorno alle ore 21.30 stava percorrendo con degli amici la strada che collega Acquasparta a Montecastrilli, una variante che collega la Tiberina con il centro, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il guard rail. Il giovane è stato sbalzato a terra ed ha sbattuto violentemente la testa contro l'aslfalto, morendo praticamente sul posto. Inutile l'intervento di un'ambulanza. Nell'incidente sarebbe coinvolto un altro mezzo, una moto ape guidata da un altro ragazzo, che potrebbe aver urtato lo scooter di Roberto. Il padre è il titolare di un bar che si trova al centro di Acquasparta .

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:00



