Martedì 20 Dicembre 2022, 07:00

CASTIGLIONE DEL LAGO Visto il periodo e la moda dilagante non è improbabile che quei cuccioli fossero regali di Natale da piazzare attraverso un mercato parallelo a quello legale. Al momento sono in custodia in una struttura specializzata di Todi, in attesa che l'autorità giudiziaria decida sulla loro regolarizzazione. E' finito a Cortona, alle porte dell'Umbria, dove probabilmente erano destinati, il viaggio di alcuni “Bichon Maltese”. Erano in due scatoloni, nel bagagliaio di una macchina sottoposta a controllo dalla Polstrada di Castiglione del Lago, impegnata in un ordinario servizio di controllo e vigilanza sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Nella stessa auto due persone, un uomo di 33 anni ed una donna 53enne, residenti in Romania. Durante la verifica, gli agenti hanno avvertito guaiti provenire dall'interno della vettura che, in seguito ad un controllo più approfondito, sono risultati quasi il lamento d'aiuto di alcuni esemplari di una razza molto antica. Il “Bichon Maltese”, appunto. Un cane di piccola taglia, giocherellone, docile, accomodante, vivace, intelligente, affettuoso. Ideale per diventare l'amico a quattro zampe di un bambino. Messa alle strette dalle domande dei poliziotti, la coppia non è stata in grado di fornire una spiegazione plausibile per giustificarne il possesso. A quel punto, sospettando delle irregolarità, è stato chiesto l'intervento del personale veterinario della Usl Umbria 1-Dipartimento di prevenzione, servizio di sanità animale - che ha accertato mancanze tali da avvalorare l'ipotesi di importazione clandestina come la mancanza di vaccinazione e di microchip di riconoscimento. Considerando che il trasporto delle bestiole era avvenuto in violazione delle norme previste in materia, così com'era abusiva la loro presenza sul territorio nazionale, la pattuglia ha proceduto al loro sequestro ed all'affidamento a chi potesse averne cura. I due rumeni, invece, sono stati deferiti alla Procura della repubblica di Arezzo per traffico illecito di animali da compagnia in violazione della legge con la quale il Parlamento ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987. Secondo Carodog, Companion Animal Responsible Ownership, il traffico di cani, specialmente di pochi mesi, dall'Europa dell'Est è imponente ed in larga misura illegale. Ogni anno sarebbero otto milioni gli esemplari che viaggiano sulle strade del Vecchio Continente con picchi nelle settimane precedenti al Natale. Ogni esemplare frutterebbe fino a 500 euro.