Traffico caos: Perugia, paralizzata tutta la zona intorno alla stazione. La municipale chiude via Palermo

PERUGIA - Traffico caos e città paralizzata. Martedì mattina difficilissimo per gli automobilisti perugini: completamente paralizzata la zona intorno alla stazione di Fontivegge. Oltre 30 minuti per superare da via Settevalli e via Mentana il "tappo" che si è creato lungo via Campo di Marte anche per via dei previsti dei lavori di rifacimento del manto stradale.



Non si registrano incidenti, anche se le operazioni di soccorso e traino per un paio di autobus in panne hanno ulteriormente approfondito la viabilità tra via Settevalli e via Martiri dei Lager.



Poco prima di mezzogiorno, vista la paralisi totale del traffico tra Borghetto di Prepo, piazzale Bove (dove c'è il mercatino del martedì) e via Palermo, la polizia municipale ha chiuso provvisoriamebre al transito proveniente da via Mentana proprio via Palermo deviando il traffico sul Raccordo (dove la viabilità risulta particolarmente appesantita) mentre lunghe code si formavano in ingresso dallo svincolo di Prepo. Tanta gente per raggiungere la zona del centro o provare a confluire alla stazione ha così dovuto imboccare l'uscita di Piscille.

Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:20



