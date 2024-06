Traffico bloccato tra Orvieto e Fabro per un'auto fuori strada sull'A1: polstrada al lavoro per estrarre un ferito dall'abitacolo

ORVIETO - Traffico bloccato in A1 in carreggiata nord al chilometro 436, tra Orvieto e Fabro, per soccorrere una persona ancora incastrata in un’autovettura che si è ribaltata pochissimi minuti fa finendo nello scolo delle acque.

Sul posto sono al lavoro le pattuglie della polizia stradale di Orvieto insieme ad un'ambulanza del 118 e ai vigili del fuoco oltre al personale della società Auostrade per l’Italia che sta gestendo la viabilità.

Al momento la persona incastrata nell’abitacolo è in stato di incoscienza e si sta facendo il possibile per estrarla dall'auto per poterla soccorrere e trasportare in ospedale. Un’altra persona che viaggiava sulla stessa vettura non sarebbe ferita in modo grave. Sul posto è in arrivo anche l’elisoccorso.