Tradizionale benedizione dei trattori in piazza Duomo a Orvieto

Ai piedi del Duomo di Orvieto, nella mattina di domenica 5 febbraio, si è svolta la tradizionale benedizione dei trattori, evento organizzato dal Gruppo Trattoristi Orvieto. Ad impartire la benedizione il parroco del Duomo, don Marco Pagnotta.

«Una festa che ha rinnovato una tradizione che si è consolidata negli ultimi anni e che è tornata ad animare piazza Duomo due anni dopo lo stop a causa della pandemia - le parole della sindaca Roberta Tardani, presente con l'assessore Gianluca Luciani - è stato bello vedere la presenza e la partecipazione di tanti giovani che si stanno avvicinando al settore agricolo mantenendo viva una delle vocazioni del nostro territorio. È dalla terra che nascono le nostre grandi eccellenze enogastronomiche, dall'olio al vino solo per citare le principali, per cui la nostra città è conosciuta in Italia e nel Mondo».