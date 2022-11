Tra Ternana e Spal finisce 0 a 0. Secondo pareggio consecutivo per i rossoverdi

TERNI - Finisce 0 a 0 la partita tra Ternana e Spal. Una partita giocata a viso aperto, dove gli emiliani costruiscono un maggior numero di palle gol sprecandole, senza però che Iannarilli compia una parata. La Ternana, soprattutto nel primo tempo, poteva chiudere la gara con Cassata e Donnarumma, ma Alfonso con una parata in angolo e Peda con una respinta, salvono la porta.

Per la Ternana è il secondo pareggio consecutivo dopo la sconfitta casalinga col Genoa. Entrambe per zero a zero. L'altro elemento da sottolineare che i cambi che Lucarelli compie nella ripresa non scuotono la squadra. Cosa può significare? Un calo fisico? Mentale?

Da segnalare che rispetto alla questione della clinica, la tifoserie non ha esposto striscioni o organizzat forme di protesta.

TERNANA-SPAL 0-0

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Mantovani, Corrado (22’ st Favilli); Agazzi (13’ st Defendi), Di Tacchio, Cassata; Partipilo (33’ st Pettinari), Palumbo (22’ st Martella); Donnarumma (22’ st Falletti). A disp. Krapikas, Capanni, Proietti, Paghera, Ghiringhelli, Bogdan, Celli. All. Lucarelli

SPAL (3-4-1-2): Alfonso, Peda (24’ st Almici), Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Valzania (36’ st Proia), Esposito, Celia; Maistro (10’ st Zanellato); La Mantia (36’ st Rabbi), Moncini. A disp. Thiam, Fiordaliso, Finotto, Zuculini, Prati, Rauti, Tunjov, Breit. All. De Rossi

ARBITRO: Serra di Torino

NOTE: 5.548 spettatori per un incasso di euro 50.339. Ammoniti Agazzi, Palumbo, Dalle Mura per gioco falloso, Almici per comportamento non regolamentare. Angoli 3-6. Recupero tempo pt 1’ , 5’