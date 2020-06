Totti e Ilary in Umbria: pranzo a Spello per l'ex capitano della Roma e la moglie

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto Spello per la loro prima uscita dell’anno in Umbria post lockdown. Ad accoglierli, venerdì a pranzo, hanno trovato i titolari del ristorante la Cantina Paolo Ercolani e e Efisio Troffa. «E’ stata una bella sorpresa – dice Ercolani a Il Messaggero – che ci ha permesso ancora una volta di promuovere l’Umbria e le sue specialità attraverso la tavola. Francesco Totti e sua moglie sono due persone eccezionali. Hanno voluto mangiare solo cucina umbra dall’antipasto alle tagliatelle con un passaggio dedicato alla brace. E poi il legame con Spello è stato riassunto dalle origine romane della città un tempo Splendidissima Colonia Julia. E tra “romani” non poteva mancare l’assist a tavola di un campione come Totti».

LEGGI ANCHE --> Francesco Totti perde il Rolex e fa un appello su Instagram: «Se lo trovate verrò io di persona a prenderlo»

Ultimo aggiornamento: 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA