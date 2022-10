Torre del Moro e Torre del Maurizio. A Orvieto tornano a suonare le campane cittadine

Oltre 1400 firme, un paio di interrogazioni consiliari, un comitato cittadino che ci ha sempre creduto e che, capitanato dall'artigiano orvietano, Giorgio Campanari, con la collaborazione del consigliere comunale Stefano Olimpieri e l'impegno del vice sindaco Mario Angelo Mazzi, oggi, è tornato a sentire nuovamente "la voce di Orvieto".

Alle 12 in punto, di sabato 22 ottobre, la Torre del Moro, dopo tre anni di silenzio, è tornata a suonare i rintocchi. Per ora sono attivi solo i rintocchi dell'ora, ma a breve saranno tarati anche quelli dei quarti.

«Una emozione incredibile quando la campana ha risuonato - le parole di Campanari - la storia e la nostra tradizione, non possono finire mai».

I quattro quadranti sono ora tutti allineati, l'ora è giusta e la campana suona di nuovo, tornata a scandire la vita cittadina.

«Per ora la Torre suona l'ora dalle 8 alle 22 - spiega Campanari, anima e cuore del comitato "La voce di Orvieto" - poi si vedrà». Intanto da tre giorni è tornata a suonare anche la Torre del Maurizio, in piazza Duomo.

Un suono, quello delle campane cittadine, che ha sempre accompagnato la vita, gli eventi, i lutti, le gioie della popolazione orvietana del centro storico.

La Torre del Moro, alta 47 metri, costruita intorno al 1200 quale principale strumento di osservazione dall’alto e di difesa del territorio di Orvieto, è perfettamente orientata secondo i quattro punti cardinali e divide la città nei quattro storici quartieri, Serancia, Corsica, Olmo e Stella, come incrocio del cuore pulsante della città e delle vie, Corso Cavour, Via della Costituente e Via del Duomo. Nel 1866 vi fu installato l’orologio meccanico e vi furono issate due campane civiche che da allora hanno scandito la vita cittadina.