Terni, torre Barbarasa: cadono pietre Controlli dei vigili del fuoco sulla facciata

Hanno dato esito negativo, al momento, i controlli dei vigili del fuoco sulla Torre Barbarasa in via Roma. Il loro intervento è stato sollecitato questo pomeriggio da alcuni cittadini. In particolare è stata segnalata la caduta di alcuni frammenti. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno effettuato le opportune verifiche. Con l'ausilio di un'autoscala hanno contollato attentamente la facciata ma non avrebbero riscontrato grossi problemi di staticità. L'allarme rientrato, pertanto, dopo gli accertamenti del caso.