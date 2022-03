Tornano i seminari online Tetragono: domani Andrea Zanzotto e la Prima guerra mondiale con Cortellessa

PERUGIA - Entra nel vivo la seconda edizione di Tetragono, il ciclo di seminari online promosso dall'associazione Spazio Humanities, che domani mercoledì 2 marzo prevede il secondo appuntamento dal titolo “Rileggere la Prima Guerra Mondiale attraverso Andrea Zanzotto: commento di una poesia da Il Galateo in Bosco” con Andrea Cortellessa (dalle 11.00 alle 13.00). Un’iniziativa che si era aperta martedì 22 febbraio con Stefano Carrai che ha trattato il tema "Un’idea della Vita Nova di Dante”, in un incontro che ha visto collegarsi oltre 200 utenti. La novità di quest’anno è l’aver ottenuto l’accreditamento e riconoscimento del MIUR, in qualità di progetto didattico che prevede anche corsi di aggiornamento per docenti. Un’ulteriore novità è inoltre il contest, aperto a docenti e studenti, che premierà progetti legati ai seguenti temi: ambiente/spazio da abitare; politiche linguistiche; letteratura e scienza. I progetti che risulteranno vincitori verranno presentati e discussi, sia in italiano che in inglese, in un forum durante la terza edizione di Poesiæuropa, manifestazione internazionale dedicata alla cultura umanistica del Vecchio Continente e ai suoi rapporti con politica e scienza, che si terrà a settembre in Umbria.

Al ciclo di incontri prenderanno parte sia il Liceo Pieralli di Perugia che il Liceo Properzio di Assisi, con la coordinazione della stessa associazione organizzatrice. Dopo l’evento di domani si proseguirà il 28 marzo con “Edmund Husserl: un capitolo di filosofia del Novecento” a cura di Rino Genovese. Ultimo appuntamento il 4 aprile con Stefano Giovannuzzi che proporrà “Documento di Amelia Rosselli e gli Anni Settanta fra letteratura e storia”.