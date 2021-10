Tornano a Orvieto nonostante il divieto. Due donne identificate allo Scalo e denunciate dai Carabinieri

Martedì 19 Ottobre 2021, 13:49

Sono tornate a Orvieto nonostante fosse per loro vietato. E' così che per due donne di origini rumene, di 24 e 37 anni, è scattato il deferimento in stato di libertà, alla competente Procura della Repubblica di Terni.

Le due donne sono state identificate nel primo pomeriggio di lunedì 18 ottobre dai militari dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Orvieto impegnati in un controllo nei pressi dello scalo ferroviario orvietano.

Dagli accertamenti eseguiti sul posto è emerso che le due donne, già conosciute alle forze dell'ordine, sono risultate inottemperanti al provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Orvieto a cui erano state sottoposte poiché più volte deferite in stato di libertà nelle province di Roma e Viterbo per ripetuti reati contro la persona e contro il patrimonio.