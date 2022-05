Torna il Premio "OrvietoSport". L'edizione numero 13 premia il meglio dello sport orvietano della stagione 2021/2022

La 13a edizione del “Premio OrvietoSport” avrà luogo sabato 21 maggio, dalle 17:00, all'Atrio del Palazzo dei Sette di Orvieto. Il Premio che gode del patrocinio del comune di Orvieto / assessorato allo Sport, intende premiare e sottolineare le prestazioni vincenti dello sport orvietano, ed è, fin dalla sua prima edizione, un appuntamento ideato e curato dalla testata sportiva OrvietoSport.it.



«Ci eravamo lasciati con l'edizione numero 10 del 2019 - spiegano da OrvietoSport - poi la pandemia Covid ha stravolto lo sport fermandolo quasi del tutto e senza lo sport orvietano non aveva senso assegnare riconoscimenti. Abbiamo quindi consegnato l'edizione 2020 alla Città di Orvieto, come Squadra dell'Anno, per il grande impegno contro il Covid. Nella stagione 2021/2022 lo sport infine ce l'ha fatta a tornare in campo, su tutti i campi, e così è giusto che torni anche il Premio OrvietoSport a premiarne i successi».



All'interno del Premio, sarà assegnato, come in ogni edizione il riconoscimento alla “Squadra dell'Anno” e allo “Sportivo dell'Anno” e numerose menzioni a squadre e atleti che nel corso della stagione, a giudizio della redazione di OrvietoSport, si sono particolarmente distinti nelle rispettive discipline sportive.



Come ormai è tradizione, inoltre, oltre ai riconoscimenti alla Carriera, alla Memoria, alla Giovane Promessa e alle altre menzioni, sarà consegnata la Targa “Giulio Ladi” promossa dalla testata OrvietoSport con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria e della Ussi Unione Stampa Sportiva Italia – Umbria e in collaborazione con le famiglie Ladi/Palazzetti. Il riconoscimento intende premiare, attraverso il nome e il ricordo del compianto giornalista orvietano corrispondente de Il Messaggero, un giornalista/comunicatore/addetto stampa particolarmente attivo e rappresentativo in ambito sportivo.



Torna anche la Targa “Valeria Gribaudo” che in collaborazione con le famiglie Zappitelli/Gribaudo nel ricordo della amatissima Valeria allenatrice di minibasket che ha cresciuto generazioni di piccoli cestisti, intende sottolineare l'impegno e la passione che ogni giorno gli allenatori, in particolare dei settori giovanili dei vari sport, portano avanti per la crescita sportiva e personale dei giovanissimi orvietani.



A condurre la cerimonia, a cui interverranno l'assessore allo Sport, Carlo Moscatelli e numerosi ospiti, saranno le colonne storiche del quotidiano sportivo diretto dalla giornalista Monica Riccio, testata che dal 2008 racconta lo sport orvietano, il giornalista Marco Gobbino, Luisa Calistri, Luisiana Nenna e Giovanni Ruggeri.

«Nel corso della manifestazione - conclude la redazione - sarà consegnato, infine, il premio “Squadra dell'Anno” edizione 2021, che come quello del 2020 sarà simbolico e andrà premiare una “squadra” a cui tutti dobbiamo molto».