Torna il Narnia Festival Spring: due weekend di eventi e musica tra Terni, Narni e Amelia

Terni- Dopo il successo della prima edizione, torna il ‘Narnia Festival Spring’, il calendario di eventi ideato da Cristiana Pegoraro, di cui è la pianista e direttore artistico, insieme alla direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, direttore d’orchestra e compositore.Il Narnia Festival Spring, organizzato con il contributo della Fondazione Carit, si sviluppa in due weekend,Sei gli appuntamenti in programma, tra concerti e spettacoli, musica classica, jazz e pop, percorsi d’arte ed itinerari enogastronomici.Primo appuntamento questa sera, venerdì 24 marzo, nella cattedrale di Terni alle 21, con il ‘Concerto per la pace’ con Cristiana Pegoraro al pianoforte, accompagnata dall’Orchestra Europa Musica diretta dal maestro Lorenzo Porzio.La musicista ternana è reduce da Roma, dove ha suonato per il presidente della Repubblica e da New York, dove ha portato il suo nuovo il progetto "Donne al Centro- Un viaggio musicale e poetico di uguaglianza e libertà".Sabato 25, alle 21 il festival si sposta al San Domenico-Auditorium Bortolotti di Narni dove sarà proposto ‘Che combinazione!’, spettacolo dedicato a Pino Daniele e Lucio Dalla con la musica dell’orchestra di ottoni e percussioni Abbrassh e la voce narrante della presentatrice Rai Roberta Ammendola.Il primo weekend si chiude domenica 26 marzo alle 18 a Palazzo Petrignani di Amelia con ‘Morricone in Jazz’.Non solo un tributo alla musica del maestro Morricone, ma un ritratto personale di come il quartetto di musicisti in scena, guidato dal saxofonista Patrizio Destriere, vede e sente le sue composizioni.Dopo Pasqua, il Narnia Festival Spring riprende con alcuni appuntamenti più intimi e introspettivi.Si riprenderà venerdì 14 aprile alle 21, nella Chiesa di Santa Maria Impensole a Narni, ci sarà l’evento ‘Note e meditazioni a lume di candela’ con Ornella Bartolozzi all’arpa e letture dai testi di Sant’Agostino a cura di Francesco Agnetti. Prevista anche la visita privata alla chiesa del XII secolo.Il giorno dopo, alle 18, si torna a Palazzo Petrignani di Amelia per ‘Donna Dea’, recital in concerto per le parole di grandi donne, con la voce di Maria Rosaria Omaggio e la musica al pianoforte di Cristiana Pegoraro. Quest'ultima ha spiegato questo spettacolo: “Sono storie di donne che hanno osato essere se stesse per inseguire la loro vocazione e la felicità. Da Oriana Fallaci a George Sand – ha detto – da Eleonora Duse a Frida Khalo, da Ada Negri ad Alda Merini, fino a Forugh Farrokhzad, forse la più grande poetessa iraniana, i cui versi sono diventati l’inno all’anelito di libertà dalla repressione”.Domenica 16 aprile, il festival torna a Narni, al Museo Eroli alle 17 con il concerto esclusivo ‘Le armonie del Ghirlandaio’: Clara Mammola alla chitarra si esibirà davanti alla Pala del Ghirlandaio. Prevista anche la visita privata al museo.“Riproponiamo il Narnia Festival Spring – ha concluso la Pegoraro – contenti della risposta di pubblico ottenuta lo scorso anno. Per noi è un’occasione per proporre eventi di qualità e per far conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze attraverso l’arte e la musica”.Dopo l’edizione primaverile, il Narnia Festival tornerà con il festival principale, come sempre, in estate.L’ingresso agli eventi è gratuito, la prenotazione obbligatoria: 366-7228822, RsvpNarniaFestival@gmail.com.