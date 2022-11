Torna a Narni il Narnia Terror Night, videomessaggio da Gene Gnocchi per la recensione di un film storico della rassegna

A Narni, torna il Narnia Terror night, rassegna cinematografica dedicata ai film italiani nel genere horror e che nell'edizione 2022 si avvale della presenza, seppure in video, di un ospite d'eccezione, Gene Gnocchi, che ha inviato un breve messaggio video con una sua recensione del film "La mano infernale", realizzato dieci anni fa, nel 2012, dal regista ternano Lorenzo Buscaino e in cui tra gli attori protagonisti ci sono Lorenzo Acquafredda e Eros Bosi, quest'ultimo direttore artistico del Narnia terror night. L'edizione numero 9 dell'evento cinematografico si svolge in una sola serata, venerdì 25 novembre, al cinema Mario Monicelli di Narni, a partire dalle ore 21, tra il videomessaggio di gene Gnocchi e la proiezione dei quattro lavori in concorso. Il biglietto per assistere a tutto costa 5 euro. «E' un film - dice Gene Gnocchi nel suo video, parlando di "La mano infernale" - che, quando lo si vede, lascia talmente col fiato sospeso, al punto di sperare che finisca presto. Invece, non finisce. Bravo il regista Buscaino, straordinari i due attori, Bosi e Acquafredda». La rassegna 2022, invece, presenta ai nastri di partenza quattro film in concorso, tutti cortometraggi realizzati per l'appunto sul genere horror, nel rispetto del filone del festival. Sono proiettati tutti in sequenza, al cinema Monicelli, nella serata di venerdì 25 novembre, a partire dalle ore 21. In ordine di apparizione, si comincia con "Mara", film del 2021 di 10 minuti del regista toscano Davide Cancilia, di Prato. Poi si prosegue con "Ivi Elv", produzione del 2002 realizzata dal salernitano Luigi Scarpa. E' poi la volta di "Grida nella palude", sempre del 2022 (70 minuti di durata), di Lorenzo Lepori, altro regista toscano (di Pistoia); mentre l'ultimo dei quattro lavori cinematografici in rassegna, sempre in ordine di proiezione, è "Terror zone", firmato ancora nel 2022 dal regista genovese Alberto Bogo e dalla durata di 89 minuti.