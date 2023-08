Torna il caldo: allerta a Orvieto fino a lunedì 14 agosto

Torna l'allarta caldo a Orvieto. Alla luce delle comunicazioni metereologiche del servizio dell’Aereonautica Militare e in base alle linee di azione e direttive per l’emergenza calore 2023 attive fino al prossimo 15 settembre, il Comune di Orvieto invita a prestare attenzione e ad attuare comportamenti preventivi al fine di evitare danni derivanti da ondate improvvise di calore. Fino alla giornata di lunedì 14 agosto, infatti, persisterà un constante innalzamento delle temperature che supereranno i 34 gradi.

Con l'occasione il Comune ricorda i principali accorgimenti che sono: bere molti liquidi, in particolare acqua; stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti forniti di aria condizionata tra le 11 e le 16; ventilare l’abitazione in particolar modo se si percepisce un surriscaldamento corporeo; evitare esercizi fisici all’aperto o in luoghi non condizionati limitando le attività all’aria aperta alle ore mattutine e serali; consumare cibi leggeri e fare attenzione alla conservazione degli stessi; utilizzare, ove possibile, vestiario in fibre naturali quali lino e cotone; non sostare in automobili ferme al sole.

L'invito, a tutti i cittadini e in particolar modo coloro che sono affetti da patologie a rischio, è di prendere contatto diretto con il proprio medico curante, al fine di ricevere indicazioni sui comportamenti da tenere e sulle misure da prendere in caso di malessere.