© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Ha scelto il Collestrada per presentare al pubblico umbro il suo nuovo album da solista:, ex frontman degli Spandau Ballet sarà domani, venerdì 17, al Centro commerciale (dalle 18.00). Un evento che coincide con il giorno di uscita in Italia Talking to te Moon, questo il titolo dell’ultimo lavoro in studio, che verrà presentato con una vera e propria “singing session”. Oltre che prestarsi al tradizionale firmacopie tradizionali, Hadley infatti si esibirà dando ai suoi fan un assaggio di quanto presenterà poi in concerto questa estate, nelle date del mini-tour intitolato “Tonight Belongs To Us”.Considerato tra i cantanti più autorevoli nel pop, Tony Hadley si dice pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera: «Non abbiamo tutti, ad un certo punto della nostra vita - ha spiegato l’artista londinese - guardato verso il cielo notturno, fissando la luna e le stelle, chiedendoci cosa fosse tutto questo? Probabilmente parlando con la luna e chiedendole un piccolo aiuto, cercando risposte o semplicemente stupiti dalla sua bellezza». L'album è stato co-scritto con una serie di altri cantautori comedi Go West,. Al timone di produzionee lo stesso Mick Lister. L'album è stato registrato tra Banbury, Aylesbury Vale e Carmarthenshire negli ultimi due anni.Gli Spandau Ballet si sciolsero nel 1990 e, dopo due reunion, Tony Hadley ha lasciato definitivamente la band, per tornare alla sua carriera solista. Da allora ha suonato in tutto il mondo e nel 2005 è stato premiato con una medaglia d'oro dalla British Academy of Composers and Songwriters. Il 2007 lo ha visto conquistare una nuova legione di fan quando è apparso come Billy Flynn a Chicago sul palco del West End. Oltre alla sua musica, Tony presenta anche il suo programma radiofonico ogni sabato sera su Absolute Radio.