Todi, muore a 55 anni nell’auto finita contro un albero

TODI – Tragedia alle 8.30 di lunedì: muore a 55 anni nell’auto finita contro un albero. A quell’ora la squadra dei vigili del fuoco di Todi è intervenuta sulla SP 379, in località Montenero per incidente stradale, su richiesta del 118. Un'auto ha perso il controllo finendo contro un pino a bordo strada per cause da accertare. Deceduto il conducente, un uomo di 55 anni. Nessun altro veicolo coinvolto. Sul posto carabinieri per accertamenti e 118.