TODI - Cinque uomini di origine romena sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Todi al termine di una caccia durata alcune ore nelle campagne tra Collevalenza e Acquasparta. I malviventi, tutti provenienti dalla Campania ma di fatto senza fissa dimora, avevano messo a segno due furti e altri tre ne avevano tentati nel corso della stessa nottata nella zona industriale di Todi. I militari li hanno intercettati e inseguiti. Poi i cinque hanno abbandonato la macchina in superstrada, lungo la E45, e sono scappati nei campi. Ore dopo, i carabinieri li

hanno fermati e arrestati in flagranza. Per la caccia utilizzato anche un elicottero. Il gip di Spoleto (competente per territorio) ha convalidato l'arresto e ha disposto per loro l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria e il divieto di uscire nelle ore notturne.