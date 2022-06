Todi, i familiari credevano fosse morta a causa di una brutta ferita al braccio, i carabinieri le salvano la vita

TODI - I familiari avevano pensato fosse morta a causa di una brutta ferita, ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto non si sono dati per vinti e sono riusciti a salvare la vita all'anziana donna. La chiamata al 112 era arrivata per segnalare un grave incidente domestico e in un primo momento ai militari dell'aliquota radiomobile della compagnia dei carabinieri di Todi era stato riferito che per la donna non c'era più nulla da fare. Una volta all'interno dell'abitazione, i carabinieri hanno trovato l'anziana signora sul pavimento, in stato d'incoscienza, con una grave ferita al braccio, ma viva, a quel punto hanno attuato le manovre di primo soccorso riuscendo a bloccare la ferita e a salvarla. A quel punto i militari hanno subito richiesto l'intervento del 118 che ha portato l'anziana all'ospedale di Perugia dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.