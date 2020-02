Todi, è morta la scultrice Beverly Pepper

TODI - L'artista statunitense Beverly Pepper, scultrice di fama internazionale, celebre per le sue opere monumentali e architettoniche e per interventi di Land Art e di Connective-Art, è morta all'età di 97 anni, nella tarda serata di mercoledì a Todi dove viveva dal 1972, pur avendo continuato spesso a soggiornare nella città natale di New York.

Era cittadina onoraria di Todi e alla città di elezione aveva regalato nel settembre scorso il "Parco di Beverly Pepper", primo parco monotematico di scultura contemporanea in Umbria e il primo dell'artista nel mondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA