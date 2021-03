Folla alla "Tirreno-Adriatrico" la Minoranza chiede le dimissioni dell'assessore

TERNI «Invitiamo l’assessora allo Sport e alle Politiche giovanili Elena Proietti a rassegnare le dimissioni o altrimenti sia il sindaco a procedere alla revoca delle deleghe assumendosi così le sue responsabilità di figura di vertice dell’amministrazione comunale»: a chiederlo, in una nota congiunta, sono i gruppi consiliari del Comune di Terni di Senso civico, Movimento Cinque stelle e Pd, in merito alla polemica sugli assembramenti alla partenza della gara ciclistica Tirreno-Adriatico di sabato mattina. «Ô una questione di rispetto - spiegano le opposizioni - in primis per chi sta lavorando al fronte del nostro sistema sanitario per salvare vite umane durante l’emergenza Covid-19. Virus che, tramite le varianti, si sta già diffondendo velocemente e non ha certo bisogno del supporto e dei favori di chi amministra la città». Secondo le opposizioni, «la mancanza di spiegazioni dell’assessora durante il consiglio comunale di ieri, a ridosso di un evento organizzato e gestito in maniera irresponsabile, risulta inaccettabile e gravissima». «Soprattutto - aggiungono i quattro gruppi - dopo settimane di restrizioni per cittadini, studenti e commercianti». Sabato l’assessore aveva ribattuto alle critiche spiegando che la manifestazione «ha rispettato tutti i protocolli ministeriali e non ha violato alcuna normativa».

