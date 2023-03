Tirreno-Adriatico, domani l'arrivo della terza tappa a Foligno. La corsa in Umbria per 83 chilometri. Ecco dove vederla

FOLIGNO Sale l’attesa per l’arrivo in città della terza frazione della Tirreno-Adriatico Follonica-Foligno di domani pomeriggio. Dopo la vittoria nella crono di Filippo Ganna che oggi sarà ancora in maglia azzurra, ieri in Marenna vittoria allo sporint del campione europeo Fabio Jakobsen.

Per dare l’idea della internazionalità dell’evento, basti pensare che saranno ben 200 i paesi collegati e le immagini saranno veicolate nel mondo da 153 tra media nazionali e internazionali. Anche il dispiegamento dei mezzi è imponente visto che la corsa azzurra verrà ripresa attraverso 48 mezzi e 17 telecamere. Come da tradizione della corsa a tappe che dà l’avvio alla stagione, è veramente ricco il parterre dei partecipanti: al via ci sono infatti il fresco vincitore della Strade Bianche Thomas Pidcock, Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Julian Alaphilippe, Filippo Ganna, Damiano Caruso, Joao Almeida, Giulio Ciccone, Alexsandr Vlasov, Thibaut Pinot, Fabio Jakobsen, Peter Sagan, Mark Cavendish, Biniam Girmay, Tao Geoghegan Hart, Dylan Groenewegen, Michal Kwiatkowski (vincitore dell’edizione 2018) e Greg Van Avermaet (vincitore dell’edizione 2016).

DOVE VEDERLA



L’unico corridore al via con radici umbre è Valerio Conti del Team Corratec. Il papà Franco e il nonno Noè hanno infatti vissuto a lungo a Montefalco. Per quanto riguarda la cronotabella della Follonica-Foligno, frazione adatta ai velocisti, la partenza è fissata alle 10,30 da piazza XXV Aprile di Follonica per un percorso molto ondulato che attraverserà la provincia di Grosseto fino a sfiorare il Monte Amiata, il senese scalando il Passo del Lume Spento e La Foce fino a Montalcino e Chiusi. In Umbria la corsa farà il suo ingresso a Po’ Bandino (tra le 13,50 e le 14,10) e si svilupperà per 82 chilometri per proseguire a Moiano, dove è previsto un traguardo volante con abbuoni, per arrivare intorno alle 14 a Perugia attraverso le frazioni di Castel del Piano, Pila, San Martino in Colle e San Martino in Campo con direzione Torgiano e Passaggio di Bettona.La corsa transiterà poi fino a Cannara, in via Sant’Angelo, e a Spello in via Pasciana.L’ingresso a Foligno è previsto tra le 15,40 e le 16,13 circa e il plotone percorrerà viale Firenze, via IV Novembre, via Ottaviani, viale Mezzetti e via Nazario Sauro dove è posizionato, come da tradizione, lo striscione dell’arrivo. L’ultima volta della Tirreno a Foligno, nel 2019, vinse Elia Viviani in maglia tricolore battendo Sagan e Gaviria. Viviani non è al via, i battuti di quel giorno ci riproveranno domani. A Follonica Gaviria è arrivato terzo.