Autoarticolato rimane incastrato sotto il cavalcavia in via Battisti arrivano i vigli del fuoco per liberarlo

Terni I vigIli del fuoco sono intervenuti in città al cavalcavia di via Battisti per un autoarticolato che si era incastrato. Dopo aver tolto le lamiere pericolanti del cassone si è fatto uscire il camion in retromarcia scortandolo poi in un area sicura per il trasbordo del mobilio trasportato. Nessun danno strutturale al cavalcavia, ma la circolazione è rimasta bloccata per più di un'ora.

