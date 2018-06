PERUGIA - Un'odissea. Iniziata intorno a mezzogiorno di mercoledì e terminata quasi quattro ore dopo, quando la polizia stradale e i tecnici Anas dopo aver lavorato il più velocemente possibile sono finalmente riusciti a liberare la quattro corsie da un tir che aveva avuto un incidente all'altezza di Collestrada e di fatto paralizzato tutto il traffico in uscita e in ingresso a Perugia.



L'incidente, fortunatamente, non ha avuto conseguenze particolarmente gravi per il conducente o per altri automobilisti. Ma i chilometri di coda e l'allungarsi a dismisura dei tempi per gli spostamenti hanno avuto conseguenze nefaste per migliaia di persone. L'incidente, avvenuto in uscita da Perugia, non ha soltanto bloccato il Raccordo fino a Ponte San Giovanni e oltre, ma ha avuto ripercussioni anche in senso contrario lungo la E45 visto il restringimento di carreggiata in un tratto.



Come detto, intorno alle 15.30 il mezzo è stato completamente rimosso e da quel momento la circolazione è potuta riprendere più o meno regolarmente. Necessari ulteriori tempi per smaltire tutte le code che si sono create.

Mercoled├Č 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA