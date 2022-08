Tir perde pneumatico che finisce contro un'auto bloccato il raccordo Terni-Orte

Sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni al chilometro 4,900, tra gli svincoli di Terni Est e Terni Ovest, a causa di un incidente che si è verificato un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso su un’unica carreggiata, per lavori. L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e tre autovetture.Un pneumatico del tir ha tra l'altro centrato una delle auto coinvolte.Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.