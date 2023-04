Mezzo pesante perde il controllo sulla variante, a Orvieto Scalo traffico in tilt per ore

TERNI Ha perso il controllo del mezzo pesante su cui viaggiava e si è andato a schiantare contro il muro di contenimento che costeggia il primo tratto della variante di Orvieto, di qui una carambola pazzesca che ha fatto letteralmente torcere su sé stessa la cabina. Ne è uscito fortunatamente illeso, ma sotto shock, un giovane autista di una ditta di trasporti dell'Orvietano che intorno alle 7:30 di lunedì 24 aprile è rimasto coinvolto in un incidente autonomo, poco dopo aver imboccato la variante di Orvieto Scalo.

L'uomo, per cause ancora da chiarire - tutti i rilievi dell'incidente e le indagini per ricostruirne la dinamica sono al vaglio della Polizia Locale di Orvieto - ha sbandato poco dopo aver imboccato la variante proveniendo da via Angelo Costanzi, andando a colpire il muro subito dopo il ponte della ferrovia; nell'impatto la cabina sarebbe rimbalzata finendo per scontrarsi con il guard rail che delimita la carreggiata opposta e tornare poi su strada finendo quasi sotto al rimorchio. Fortuna ha voluto che in quel momento non ci fosse nessuno sulla carreggiata opposta.

A prestare i primi soccorsi all'uomo, che sarebbe uscito da solo dalla cabina dell'autoarticolato, un passante che si è fermato e ha subito richiesto assistenza. Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia Locale, i sanitari del 118 che hanno poi accompagnato il giovane autista al "Santa Maria della Stella per dei controlli, i Vigili del Fuoco di Orvieto e la Polizia che ha poi gestito il blocco del traffico.

Blocco che ha causato non pochi disagi a Orvieto Scalo, con lunghe cose su via Angelo Costanzi e su via Sette Martiri. tante le vetture in transito anche per via del ponte del 25 aprile che sta portando in città molti turisti. In tanti hanno deviato su piazzale della Pace e sono poi saliti a Orvieto a bordo della Funicolare.

Difficoltà anche nel recupero del mezzo incidentato. Intorno alle 11:30 la circolazione sulla variante è stata ripristinata e il traffico è tornato regolare su tutta Orvieto Scalo.