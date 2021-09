Tir carico di carta a fuoco sulla A1 tra Chiusi e Fabro. Nessun ferito, disagi al traffico

Mercoledì 22 Settembre 2021, 12:41

Intorno alle 6 di mercoledì 22 settembre, sulla Autostrada del Sole, al chilometro 415 in direzione sud, tra i caselli di Chiusi e Fabro un autoarticolato che trasportava carta ha preso improvvisamente fuoco. Nell'incendio non è rimasta coinvolta nessuna persona, né altri automezzi.

Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Stradale di Orvieto per coordinare le attività di intervento dei soccorsi, della gestione della viabilità e consentire ai Vigili del Fuoco di operare in sicurezza per lo spegnimento delle fiamme. Le operazioni hanno creato un blocco temporaneo del traffico con un incolonnamento di alcuni chilometri. La circolazione è ripresa intorno alle 9 ma la carreggiata è percorribile sulla unica corsia di sorpasso. Non si conoscono al momento le cause dell'incendio che sono al vaglio della Polizia Stradale di Orvieto. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco è intervenuto anche personale di Autostrade per l'Italia.